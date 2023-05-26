Депутат Рады Гетманцев: с начала СВО Украина получила более $50 млрд иностранной помощи
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам Гетманцева, с начала текущего года Украина получила от союзников помощь на сумму $18,4 млн.
«С начала (спецоперации. — RT) — $50,5 млрд», — говорится в сообщении.
Как рассказал депутат, $19,2 млрд из этой суммы составляют гранты.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд.
Колумнист Bloomberg Михир Шарма писал, что новый многомиллиардный транш МВФ для Украины вызвал гнев у развивающихся стран, которые всё больше склоняются к предвзятой позиции фонда.