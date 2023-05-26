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Депутат Рады Гетманцев: с начала СВО Украина получила более $50 млрд иностранной помощи

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Глава финансово-налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что с начала российской специальной военной операции Украина получила более $50 млрд иностранной помощи.
Депутат Рады Гетманцев: с начала СВО Украина получила более $50 млрд иностранной помощи
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

По словам Гетманцева, с начала текущего года Украина получила от союзников помощь на сумму $18,4 млн.

«С начала (спецоперации. — RT) — $50,5 млрд», — говорится в сообщении.

Как рассказал депутат, $19,2 млрд из этой суммы составляют гранты.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд.

Колумнист Bloomberg Михир Шарма писал, что новый многомиллиардный транш МВФ для Украины вызвал гнев у развивающихся стран, которые всё больше склоняются к предвзятой позиции фонда.

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