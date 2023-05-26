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Активисты пикетировали посольство Франции в Кишинёве из-за Дня Победы

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Активисты пикетировали здание посольства Франции в Кишинёве, выражая своё несогласие с политикой двойных стандартов в отношении празднования Дня Победы.
Активисты пикетировали посольство Франции в Кишинёве из-за Дня Победы
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, люди протестуют против переименования праздника в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне и смещения даты на 8 мая.

«Во Франции этот праздник отмечают 9 мая, почему в Молдавии должно быть иначе? Почему Париж не высказывает своей позиции на этот счёт?.. Мы призываем ЕС отказаться от политики двойных стандартов по отношению к Молдавии», — заявил глава движения «Гайдуки» Адриан Доминтюк.

По его словам, акции протеста пройдут и у других посольств.

Ранее депутат молдавского парламента Богдан Цырдя сообщил, что правящая партия «Действие и солидарность» зарегистрировала законопроект о переименовании Дня Победы и переносе его празднования на 8 мая.

10 мая полиция Молдавии сообщила о 180 нарушениях запрета на георгиевскую ленту в День Победы.

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