В Молдавии заявили о 180 нарушениях запрета на георгиевскую ленту в День Победы

Полиция Молдавии сообщила о 180 нарушениях запрета на георгиевскую ленту в День Победы.

«В 16 случаях нарушения были допущены со стороны должностных лиц, 9 из которых были депутатами парламента Молдавии, 5 — должностными лицами из Гагаузской автономии», — цитирует ТАСС пресс-службу Генерального комиссариата полиции Молдавии.

Отмечается, что протоколы о правонарушениях составлены в отношении 15 человек, остальных вызовут в полицию позже.

Ранее спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что за ношение георгиевской ленты жителей будет ждать наказание.