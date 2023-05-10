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В Молдавии заявили о 180 нарушениях запрета на георгиевскую ленту в День Победы

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Полиция Молдавии сообщила о 180 нарушениях запрета на георгиевскую ленту в День Победы.
В Молдавии заявили о 180 нарушениях запрета на георгиевскую ленту в День Победы
  • РИА Новости

«В 16 случаях нарушения были допущены со стороны должностных лиц, 9 из которых были депутатами парламента Молдавии, 5 — должностными лицами из Гагаузской автономии», — цитирует ТАСС пресс-службу Генерального комиссариата полиции Молдавии.

Отмечается, что протоколы о правонарушениях составлены в отношении 15 человек, остальных вызовут в полицию позже.

Ранее спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что за ношение георгиевской ленты жителей будет ждать наказание.

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