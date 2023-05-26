Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Курский губернатор Старовойт заявил о 20 прилётах снарядов ВСУ по посёлку Тёткино

Короткая ссылка
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о 20 прилётах снарядов по посёлку Тёткино Глушковского района в ходе обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Курский губернатор Старовойт заявил о 20 прилётах снарядов ВСУ по посёлку Тёткино
  • РИА Новости

«Зафиксировано 20 прилётов», — написал в своём Telegram-канале глава региона.

Он сообщил, что из-за обстрелов на ряде улиц населённого пункта пропало электроснабжение.

По его словам, ремонтные бригады начнут восстановительные работы, когда это будет безопасно. 

Проводится подомовой обход.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ подвергли Донецк усиленным обстрелам в девятую годовщину начала конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить