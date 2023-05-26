Курский губернатор Старовойт заявил о 20 прилётах снарядов ВСУ по посёлку Тёткино
- РИА Новости
«Зафиксировано 20 прилётов», — написал в своём Telegram-канале глава региона.
Он сообщил, что из-за обстрелов на ряде улиц населённого пункта пропало электроснабжение.
По его словам, ремонтные бригады начнут восстановительные работы, когда это будет безопасно.
Проводится подомовой обход.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ подвергли Донецк усиленным обстрелам в девятую годовщину начала конфликта.