Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Зеленский предложил выйти из соглашения о едином экономическом пространстве

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления о выходе страны из соглашения о формировании единого экономического пространства.
Зеленский предложил выйти из соглашения о едином экономическом пространстве
  • Gettyimages.ru

«Проектом предусматривается выход из соглашения о формировании единого экономического пространства, заключённого 19 сентября 2003 года в Ялте», — говорится в тексте документа.

Соглашение было подписано Россией, Казахстаном и Белоруссией.

Ранее Зеленский подписал указ о выходе Киева из двух договоров с Россией и Белоруссией, которые касаются вопросов государственной границы.

В апреле Украина вышла из соглашения с Россией о защите инвестиций и соглашения о социальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, заключённых в 90-х годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить