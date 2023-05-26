Зеленский предложил выйти из соглашения о едином экономическом пространстве

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления о выходе страны из соглашения о формировании единого экономического пространства.

«Проектом предусматривается выход из соглашения о формировании единого экономического пространства, заключённого 19 сентября 2003 года в Ялте», — говорится в тексте документа.

Соглашение было подписано Россией, Казахстаном и Белоруссией.

Ранее Зеленский подписал указ о выходе Киева из двух договоров с Россией и Белоруссией, которые касаются вопросов государственной границы.

В апреле Украина вышла из соглашения с Россией о защите инвестиций и соглашения о социальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, заключённых в 90-х годах.