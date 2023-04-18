На Украине сообщили о выходе из двух соглашений с Россией и СНГ, заключённых в 90-х

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Украина вышла из соглашения с Россией о защите инвестиций и соглашения о социальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, заключённых в 90-х годах.
На Украине сообщили о выходе из двух соглашений с Россией и СНГ, заключённых в 90-х
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Об этом заявил представитель правительства страны в парламенте Тарас Мельничук.

«Одобрен проект Закона «О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций», — написал он в Telegram.

Мельничук также заявил о выходе Украины из протокола к соглашению о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия.

10 апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов.

По его словам, за прекращение данного соглашения в одностороннем порядке отдали свои голоса 283 депутата Рады.

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