На Украине сообщили о выходе из двух соглашений с Россией и СНГ, заключённых в 90-х
- Gettyimages.ru
Об этом заявил представитель правительства страны в парламенте Тарас Мельничук.
«Одобрен проект Закона «О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций», — написал он в Telegram.
Мельничук также заявил о выходе Украины из протокола к соглашению о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия.
10 апреля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов.
По его словам, за прекращение данного соглашения в одностороннем порядке отдали свои голоса 283 депутата Рады.