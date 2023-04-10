Депутат Рады Гончаренко: Украина вышла из соглашения с Россией о пересечении границы
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, за прекращение данного соглашения в одностороннем порядке отдали свои голоса 283 депутата Рады.
Кроме того, по словам Гончаренко, Украина вышла из соглашения о проведении согласованной политики с Россией, касающейся определения транспортных тарифов.
В марте украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, по которому Украина вышла из соглашения с Россией по контролю за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов.