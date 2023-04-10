Депутат Рады Гончаренко: Украина вышла из соглашения с Россией о пересечении границы

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов.
Депутат Рады Гончаренко: Украина вышла из соглашения с Россией о пересечении границы
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, за прекращение данного соглашения в одностороннем порядке отдали свои голоса 283 депутата Рады. 

Кроме того, по словам Гончаренко, Украина вышла из соглашения о проведении согласованной политики с Россией, касающейся определения транспортных тарифов.

В марте украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, по которому Украина вышла из соглашения с Россией по контролю за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов.

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