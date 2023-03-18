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Украина вышла из договора с Россией по контролю за стратегическими ракетными комплексами

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, по которому Украина вышла из соглашения с Россией по контролю за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов.

Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

Уточняется, что договор действовал с 1993 года.

В феврале Верховная рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива с Россией.

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