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Украина денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря

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Верховная рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива с Россией, заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
Украина денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

«Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовскому морю! №0182 — денонсация договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За — 303», — сообщил он в своём Telegram.

Министерство образования и науки России ранее сообщило, что Украина денонсировала соглашение с Россией о признании документов об образовании и учёных званиях от 26 мая 2000 года. 

В апреле 2022 года кабинет министров Украины денонсировал соглашение между украинским и российским правительствами о сотрудничестве по созданию ракетно-космической и ракетной техники.

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