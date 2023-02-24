Украина денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря

Верховная рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива с Россией, заявил украинский депутат Ярослав Железняк.

«Парламент денонсировал все договоры с РФ по Азовскому морю! №0182 — денонсация договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За — 303», — сообщил он в своём Telegram.

Министерство образования и науки России ранее сообщило, что Украина денонсировала соглашение с Россией о признании документов об образовании и учёных званиях от 26 мая 2000 года.

В апреле 2022 года кабинет министров Украины денонсировал соглашение между украинским и российским правительствами о сотрудничестве по созданию ракетно-космической и ракетной техники.