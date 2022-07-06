Минобрнауки: Украина денонсировала соглашение с Россией о признании документов об образовании

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Министерство образования и науки России сообщило, что Украина денонсировала соглашение с Россией о признании документов об образовании и учёных званиях от 26 мая 2000 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минобрнауки: Украина денонсировала соглашение с Россией о признании документов об образовании
  • РИА Новости

«В соответствии с постановлением кабинета министров Украины от 24 марта 2022 г. № 355 украинская сторона инициировала денонсацию соглашения», — приводит сообщение РИА Новости

В министерстве добавили, что, согласно соглашению, действие документа прекращается через шесть месяцев после письменного уведомления одной из сторон.

В апреле кабинет министров Украины денонсировал соглашение между украинским и российским правительствами о сотрудничестве по созданию ракетно-космической и ракетной техники.

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