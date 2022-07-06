Минобрнауки: Украина денонсировала соглашение с Россией о признании документов об образовании
- РИА Новости
«В соответствии с постановлением кабинета министров Украины от 24 марта 2022 г. № 355 украинская сторона инициировала денонсацию соглашения», — приводит сообщение РИА Новости.
В министерстве добавили, что, согласно соглашению, действие документа прекращается через шесть месяцев после письменного уведомления одной из сторон.
В апреле кабинет министров Украины денонсировал соглашение между украинским и российским правительствами о сотрудничестве по созданию ракетно-космической и ракетной техники.