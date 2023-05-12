Зеленский подписал указ о выходе из двух договоров с Россией и Белоруссией о границе

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Киева из двух договоров с Россией и Белоруссией, которые касаются вопросов государственной границы.

Об этом информирует РИА Новости.

Согласно указу Зеленского, он постановил Киеву покинуть меморандум о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины от 15 апреля 1994 года.

Также украинская сторона прекратила участие в соглашении с Россией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, которое было подписано в августе 1994 года.

В апреле Украина вышла из соглашения с Россией о защите инвестиций и соглашения о социальной помощи семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, заключённых в 90-х годах.