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МО: авиация ВС России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам дислокации бригад ВСУ

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Авиация группировки войск «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по нескольким пунктам дислокации бригад ВСУ и одному пункту дислокации иностранного легиона.
МО: авиация ВС России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам дислокации бригад ВСУ
  • РИА Новости

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское, пункту временной дислокации иностранного легиона и сосредоточениям резерва 24-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Торецк», — цитирует его ТАСС.

Также ВС России нанесли удар по укрытию вооружения и военной техники ВСУ в районе Авдеевки.

Ранее сообщалось, что подразделения ВДВ России на своих укреплённых позициях на южном фланге Артёмовского направления отражают все атаки ВСУ.

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