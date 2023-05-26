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МО: ВДВ России на южном фланге Артёмовского направления отражают все атаки ВСУ

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Подразделения ВДВ России на своих укреплённых позициях на южном фланге Артёмовского направления отражают все атаки ВСУ.
МО: ВДВ России на южном фланге Артёмовского направления отражают все атаки ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Воздушно-десантных войск уверенно ведут активную оборону и уничтожают личный состав и технику ВСУ на южном фланге Артёмовского направления», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что десантники оборудовали разветвлённую сеть опорных пунктов и отражают все вылазки украинских формирований.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что гранаты, реактивные снаряды, запрещённые противопехотные мины обнаружены в одном из подвалов дома в Артёмовске, также в освобождённом городе нашли оставленный ВСУ британский бронетранспортёр Spartan.

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