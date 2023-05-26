МО: ВДВ России на южном фланге Артёмовского направления отражают все атаки ВСУ

Подразделения ВДВ России на своих укреплённых позициях на южном фланге Артёмовского направления отражают все атаки ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Воздушно-десантных войск уверенно ведут активную оборону и уничтожают личный состав и технику ВСУ на южном фланге Артёмовского направления», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что десантники оборудовали разветвлённую сеть опорных пунктов и отражают все вылазки украинских формирований.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что гранаты, реактивные снаряды, запрещённые противопехотные мины обнаружены в одном из подвалов дома в Артёмовске, также в освобождённом городе нашли оставленный ВСУ британский бронетранспортёр Spartan.