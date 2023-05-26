Weltwoche: украинское СМИ — партнёр Spiegel публично призвало к убийству россиян
- AP
Опрос проводился в Telegram-канале агентства после покушения на российского писателя Захара Прилепина. В нём приняли участие более 300 тыс. пользователей.
В числе вариантов, которые предлагались в опросе, были главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьёв и другие журналисты и блогеры.
«Тот факт, что весьма популярное СМИ предлагает проголосовать за то, кто станет следующей жертвой террористов, свидетельствует о том, что Украина считает террористические методы законными. Это подчёркивается в заявлениях украинских политиков, открыто призывающих к убийству русских и россиян», — пишет журнал.
Отмечается, что, несмотря на очевидные публичные призывы к убийству журналистов, в Telegram до сих пор не прокомментировали эту ситуацию.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал киевский режим террористическим.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.