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Weltwoche: украинское СМИ — партнёр Spiegel публично призвало к убийству россиян

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Швейцарский журнал Die Weltwoche обратил внимание на то, что украинское информагентство УНИАН, которое указывает в качестве своих партнёров Der Spiegel, BBC, Associated Press, «Голос Америки»* и Reuters, провело опрос, кто из российских журналистов «должен стать следующей жертвой теракта».
Weltwoche: украинское СМИ — партнёр Spiegel публично призвало к убийству россиян
  • AP

Опрос проводился в Telegram-канале агентства после покушения на российского писателя Захара Прилепина. В нём приняли участие более 300 тыс. пользователей.

В числе вариантов, которые предлагались в опросе, были главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьёв и другие журналисты и блогеры.

«Тот факт, что весьма популярное СМИ предлагает проголосовать за то, кто станет следующей жертвой террористов, свидетельствует о том, что Украина считает террористические методы законными. Это подчёркивается в заявлениях украинских политиков, открыто призывающих к убийству русских и россиян», — пишет журнал.

Отмечается, что, несмотря на очевидные публичные призывы к убийству журналистов, в Telegram до сих пор не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал киевский режим террористическим.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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