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Минобороны: на Украине собирали межвидовые штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40%

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что сотрудники Биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области до начала проведения Россией спецоперации собирали межвидовые штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40%.
Минобороны: на Украине собирали межвидовые штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40%
  • РИА Новости

По его словам, специалисты Минобороны совместно с ФСБ и Россельхознадзором подтвердили факты сбора и паспортизации украинской стороной штаммов вируса птичьего гриппа, которые имеют высокий эпидемический потенциал и способны преодолевать межвидовой барьер.

Кириллов уточнил, что в частности речь идёт о штамме H5N8, летальность которого в случае инфицирования человека может составлять до 40%.

Начальник войск РХБЗ добавил, что летальность коронавирусной инфекции COVID-19, например, составляет около 1%.

Ранее Кириллов сообщил, что есть данные о том, что условия неуправляемой передачи птичьего гриппа изучались на Украине в интересах Пентагона.

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