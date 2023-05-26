Минобороны: на Украине собирали межвидовые штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40%
- РИА Новости
По его словам, специалисты Минобороны совместно с ФСБ и Россельхознадзором подтвердили факты сбора и паспортизации украинской стороной штаммов вируса птичьего гриппа, которые имеют высокий эпидемический потенциал и способны преодолевать межвидовой барьер.
Кириллов уточнил, что в частности речь идёт о штамме H5N8, летальность которого в случае инфицирования человека может составлять до 40%.
Начальник войск РХБЗ добавил, что летальность коронавирусной инфекции COVID-19, например, составляет около 1%.
Ранее Кириллов сообщил, что есть данные о том, что условия неуправляемой передачи птичьего гриппа изучались на Украине в интересах Пентагона.