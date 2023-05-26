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Пресс-секретарь Токаева: Астана не планирует вступать в союзные государства

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Казахстан не планирует создавать какие-либо союзные государства или вступать в существующие.
Пресс-секретарь Токаева: Астана не планирует вступать в союзные государства
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай.

«Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ЕАЭС последовательно утверждается в качестве одного из центров многополярного мира.

Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе предложил странам-участницам сформировать единую цифровую экосистему.

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