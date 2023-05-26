Пресс-секретарь Токаева: Астана не планирует вступать в союзные государства
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай.
«Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ЕАЭС последовательно утверждается в качестве одного из центров многополярного мира.
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