Пресс-секретарь Токаева: Астана не планирует вступать в союзные государства

Казахстан не планирует создавать какие-либо союзные государства или вступать в существующие.

Об этом заявил пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай.

«Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ЕАЭС последовательно утверждается в качестве одного из центров многополярного мира.

Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе предложил странам-участницам сформировать единую цифровую экосистему.