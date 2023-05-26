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Писатель Таксюр назвал серьёзным испытанием своё пребывание в украинской тюрьме

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Украинский писатель Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за инакомыслие и симпатию к России, назвал украинскую тюрьму серьёзным испытанием.

Об этом информирует РИА Новости.

«Все, кто были со мной в камере в спецкорпусе, кроме меня, давление испытывали… На меня не было команды, видимо... И калечить, и убивать не было команды», — рассказал Таксюр.

По его словам, некоторое время ему пришлось сидеть в «криминальной камере», атмосфера в которой была «угнетающей».

«Сама по себе тюрьма — испытание серьёзное… Болезнь гораздо легче, чем тюрьма», — отметил мужчина.

В прошлом году украинский писатель Таксюр провёл пять месяцев в СИЗО по подозрению в госизмене из-за критики действий киевского режима и пророссийских высказываний. В августе 2022-го он был выпущен под залог.

Ранее сообщалось, что в украинских СИЗО и колониях содержатся больше тысячи пророссийских политзаключённых.

Также поступала информация, что ГБР Украины обвинило в госизмене командира сдавшихся России в Мариуполе украинских морпехов.

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