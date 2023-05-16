ГБР Украины обвинило в госизмене командира сдавшихся России в Мариуполе украинских морпехов

Госбюро расследований Украины обвинило в госизмене одного из руководителей сдавшихся России украинских военных, которые в начале 2022 года участвовали в боях в Мариуполе.

Как говорится в сообщении украинского бюро в соцсетях, его сотрудники сообщили о подозрении в госизмене одному из руководителей 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ.

Утверждается, что из-за его действий 277 военных батальона оказались в плену у российских войск.

Ранее прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении четверых украинских морских пехотинцев, застреливших 12 мирных жителей в Мариуполе.

До этого пленный украинский морпех Владислав Кулык ранее рассказал о расстреле восьми мирных жителей по приказу командира, старшего лейтенанта Олега Колмачевского, в окрестностях завода имени Ильича в Мариуполе.