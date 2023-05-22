Десять лет за переписки: в украинских СИЗО и колониях содержатся больше тысячи пророссийских политзаключённых

На Украине задержаны и арестованы больше тысячи граждан, которых киевский режим обвиняет в поддержке российской политики и армии, рассказали RT правозащитники. Среди задержанных есть в том числе и дети. В Госдуме заявили, что прорабатывают вопрос обмена гражданскими пленными между двумя странами.

Киевские власти за последний год задержали и арестовали более тысячи украинцев по подозрению в связях с Россией, поддержке и помощи российской армии. Об этом RT сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Задержанным предъявляют обвинения в госизмене, шпионаже и «прославлении России». Обвинения предъявляют в том числе из-за подозрительных, на взгляд СБУ, переписок и публикаций видео с работой украинской военной техники в городах. В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила более чем о 400 обращениях от россиян и украинцев, преследуемых на Украине, которые хотели бы приехать в Россию. Ещё около 200 человек обратились к омбудсмену и рассказали, что хотели бы покинуть Украину, потому что не разделяют политику киевских властей.

Подросток-политзаключённый

Среди пророссийских политзаключённых есть и совсем молодые люди, в том числе несовершеннолетний. В ряде случаев речь идёт о весьма сомнительных доказательствах их вины, отмечает Иван Мельников. То есть пророссийскими их делают обвинения украинского следствия.

19 мая суд на Украине приговорил к десяти годам лишения свободы 17-летнего подростка из Артёмовска Владимира Маркина. Об этом RT сообщил Иван Мельников.

По данным украинской прокуратуры, Маркина обвинили в том, что в июне — августе он, «имея пророссийские взгляды, добровольно сотрудничал» с российскими военными. Школьник якобы через мессенджеры передавал спецслужбам РФ данные о расположении и передвижениях подразделений ВСУ в Бахмутском районе. Подростку предъявили обвинения по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (предоставление помощи в ведении боевых действий против ВСУ).

До вынесения приговора Маркин, которому тогда было 16 лет, около девяти месяцев провёл под арестом в днепропетровском СИЗО. Украинский суд готов был отпустить школьника из-под ареста под залог в 149 тыс. гривен (около 320 тыс. рублей), но, видимо, у семьи таких денег не оказалось, поэтому мальчик остался в изоляторе.

Иван Мельников, который смог лично ознакомиться с материалами уголовного дела, отмечает, что украинское следствие не нашло неопровержимых доказательств работы подростка на российские спецслужбы.

«У следствия в качестве доказательств — какие-то переписки в соцсетях, не имеющие отношения к пророссийской деятельности. Два человека переписываются, когда у них в городе проходят боевые действия, один пишет: «Жив-здоров, но возле дома сейчас проезжает куча солдат». И вот это инкриминируется как разведывательная деятельность!» — рассказал правозащитник.

Он также добавил, что во время задержания и допросов к 16-летнему школьнику применяли психологическое и физическое насилие.

«Его содержали в неприемлемых, тяжёлых условиях СИЗО города Днепра. У нас есть информация, что Владимира Маркина под пытками заставляли оговорить себя и других, но он не пошёл на это. Володю надо как можно быстрее вытаскивать оттуда, чтобы его не отправили в колонию», — сообщил Мельников.

По его словам, украинская сторона во время переговоров заявила, что готова обменять подростка, причём именно как военнопленного.

Семьи в заложниках

По данным RT, в украинских СИЗО содержатся ещё как минимум два молодых жителя Артёмовска, которых СБУ задержала по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Одного из них — 18-летнего Александра Кулакова — обвиняют по той же статье, что и Маркина. Обвинения также строятся на переписках Саши в соцсетях. 10 июня ему исполнится 19 лет, свой день рождения он встретит в изоляторе.

В июне прошлого года сотрудники СБУ задержали в Артёмовске 18-летнюю Анастасию Глущенко. СБУ обвиняет девушку в работе на российскую разведку, обвинения ей предъявлены по ст. 111 УКУ («Государственная измена»). Девушке грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с возможной конфискацией имущества.

В связи с задержаниями нескольких молодых людей из Артёмовска в СМИ стала появляться информация, что в городе якобы работала подпольная молодёжная пророссийская ячейка — современная «Молодая гвардия». Однако источники RT эту информацию опровергают: Владимир Маркин, Александр Кулаков и Анастасия Глущенко не были знакомы между собой, жили в разных районах Артёмовска.

В заложниках из-за обвинений со стороны СБУ оказались не только сами ребята, но и их семьи — все они находятся на подконтрольной Украине территории и не могут покинуть страну, потому что боятся за своих детей.

Среди политзаключённых украинцев, которых обвиняют в связях с Россией, есть также священнослужители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Так, настоятель Свято-Тихвинского собора в Лисичанске (ЛНР) протоиерей Андрей Павленко побывал в застенках украинских СИЗО, а после освобождения и возвращения в Россию рассказал, что вместе с ним в изоляторе удерживали и других священнослужителей.

Павленко задержали в апреле прошлого года и обвинили в том, что он якобы сообщал российским военным данные о численности, дислокации и вооружении украинских подразделений. Информация о священнослужителе есть на украинском сайте «Миротворец», где публикуют данные о якобы предателях украинской власти.

Несколько месяцев Павленко провёл в днепропетровском СИЗО, где, по его словам, подвергся пыткам и избиениям. Священнослужитель рассказал, что в изоляторе есть отдельный «политический» этаж для обвиняемых в связях с Россией.

Именно в днепропетровском СИЗО Павленко познакомился с Владимиром Маркиным и даже крестил мальчика в заключении.

В ходе следствия Павленко заставили оговорить себя и признаться в работе на российскую разведку. Украинский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Позднее священника удалось вернуть в Россию, сейчас он продолжает служить в церкви, а также обращается к депутатам и правозащитникам с просьбой помочь политзаключённым на Украине.

Проблемы обмена

В Госдуме обратились к президенту РФ с просьбой посодействовать в решении проблемы политзаключённых, которых на Украине преследуют за связи с Россией. Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов в своём письме Владимиру Путину рассказал, что получил обращения о тяжёлых условиях содержания украинцев в СИЗО и колониях.

Кузнецов входит в рабочую группу парламента по вопросам обмена гражданскими пленными между РФ и Украиной. Весной членам группы удалось договориться с украинским омбудсменом о том, чтобы взаимно проверить условия содержания политзаключённых.

«Мы посетили украинских граждан, которые у нас задержаны по подозрению в работе на украинские спецслужбы. А другая сторона навестила украинских граждан, которых задержали за пророссийские взгляды. По итогам мы обменялись видео с политзаключёнными», — рассказал RT парламентарий.

По словам Кузнецова, в подобных вопросах очень важна огласка: «Если к задержанному пришли и сняли его на видео, то меньше вероятность, что он вдруг бесследно исчезнет. Среди видео, которые мы получили, в том числе есть обращения с Владимиром Маркиным и Анастасией Глущенко из Артёмовска».

Он добавил, что сейчас рабочая группа обсуждает вопрос о том, как можно добиться обмена гражданскими пленными между странами.

«Да, речь идёт об обмене украинскими гражданами, но надо понимать, что если эти люди, задержанные СБУ, поддерживают русский мир, то, значит, они наши. Мы не имеем права бросать своих и должны поддержать обмен гражданскими пленными», — сказал Кузнецов.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова отметила, что проблема обмена гражданскими лицами существует с 2014 года. Дело в том, пояснила она, что украинская сторона постоянно включает в списки на обмен военнопленными мирных людей.

«Российских военных в плену на Украине меньше, чем украинских в плену у РФ. Поэтому Киев формирует обменный фонд в том числе за счёт пленных гражданских. Так украинские власти действуют с 2014 года. Конечно, мы поддерживаем обмен гражданскими пленными, но считаем, что обменивать надо мирных на мирных — только так», — подчеркнула омбудсмен ДНР.