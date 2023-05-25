Путин не исключил, что Россия и Армения поставят рекорд по товарообороту в нынешнем году
- РИА Новости
Он напомнил, что в 2022 году товарооборот между странами увеличился более чем на 83% и достиг $5 млрд, а за январь — март текущего года прибавил ещё $1,5 млрд.
«Ну если в таком темпе будет развиваться этот процесс, то мы, безусловно, явно перекроем и рекорд прошлого года», — приводит РИА Новости слова Путина.
Ранее российский лидер заявил, что Россия готова противостоять общемировым вызовам совместно со всеми странами, которые в этом заинтересованы.