Пасечник сообщил, что пострадавший при взрыве в Луганске мужчина скончался

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что мужчина, пострадавший при взрыве в Луганске 15 мая, скончался.

Об этом он написал в Telegram.

«К сожалению, 27-летний молодой человек, получивший тяжёлые ранения в результате взрыва в центре Луганска, скончался», — говорится в сообщении.

Утром 15 мая Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате взрыва в центре Луганска.

Учебные учреждения в городе перевели на дистанционное обучение.