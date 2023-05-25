Пасечник сообщил, что пострадавший при взрыве в Луганске мужчина скончался
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«К сожалению, 27-летний молодой человек, получивший тяжёлые ранения в результате взрыва в центре Луганска, скончался», — говорится в сообщении.
Утром 15 мая Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате взрыва в центре Луганска.
Учебные учреждения в городе перевели на дистанционное обучение.