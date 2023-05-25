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Пасечник сообщил, что пострадавший при взрыве в Луганске мужчина скончался

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Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что мужчина, пострадавший при взрыве в Луганске 15 мая, скончался.
Пасечник сообщил, что пострадавший при взрыве в Луганске мужчина скончался
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«К сожалению, 27-летний молодой человек, получивший тяжёлые ранения в результате взрыва в центре Луганска, скончался», — говорится в сообщении.

Утром 15 мая Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших в результате взрыва в центре Луганска.

Учебные учреждения в городе перевели на дистанционное обучение.

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