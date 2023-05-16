Минздрав ЛНР: число пострадавших при взрыве в Луганске возросло до восьми

Число пострадавших в результате взрыва в центре Луганска возросло до восьми.

Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Добавился ещё один пострадавший... все восемь — это молодые люди», — сообщила она в эфире телеканала «Россия 24».

Пащенко уточнила, что четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Врио главы МВД ЛНР Корнет получил ранения при взрыве в центре города.

Корнет находится в реанимации после покушения.