Минздрав ЛНР: число пострадавших при взрыве в Луганске возросло до восьми
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
«Добавился ещё один пострадавший... все восемь — это молодые люди», — сообщила она в эфире телеканала «Россия 24».
Пащенко уточнила, что четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.
Врио главы МВД ЛНР Корнет получил ранения при взрыве в центре города.
Корнет находится в реанимации после покушения.