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Пашинян: Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности.
Пашинян: Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности
  • © Вячеслав Викторов/Фонд Росконгресс

Соответствующее заявление он сделал на саммите ЕАЭС.

«На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что надеется на скорое начало конструктивного диалога между двумя странами.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности выхода на мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

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