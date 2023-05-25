Пашинян: Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности.

Соответствующее заявление он сделал на саммите ЕАЭС.

«На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что надеется на скорое начало конструктивного диалога между двумя странами.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности выхода на мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.