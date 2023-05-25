Пашинян: Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности
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Соответствующее заявление он сделал на саммите ЕАЭС.
«На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он добавил, что надеется на скорое начало конструктивного диалога между двумя странами.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности выхода на мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.