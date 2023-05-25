Алиев заявил о возможности выхода на мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией
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Как он заявил на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе, это возможно, учитывая тот факт, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.
«Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Алиев заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана.
22 мая премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.