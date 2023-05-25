Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности выхода на мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

Как он заявил на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе, это возможно, учитывая тот факт, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

«Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Алиев заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана.

22 мая премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.