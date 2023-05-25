Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Алиев заявил о возможности выхода на мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Короткая ссылка
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности выхода на мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.
Алиев заявил о возможности выхода на мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией
  • kremlin.ru

Как он заявил на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе, это возможно, учитывая тот факт, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

«Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Алиев заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана.

22 мая премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить