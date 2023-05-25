Премьер Армении Пашинян: Ереван и Баку продвигаются к урегулированию отношений
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Он напомнил, что Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности двух стран.
«На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — подчеркнул Пашинян на саммите ЕАЭС.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана.
22 мая Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.