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Премьер Армении Пашинян: Ереван и Баку продвигаются к урегулированию отношений

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку в данный момент продвигаются к урегулированию двусторонних отношений.
Премьер Армении Пашинян: Ереван и Баку продвигаются к урегулированию отношений
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Он напомнил, что Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности двух стран.

«На этой основе мы хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — подчеркнул Пашинян на саммите ЕАЭС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана.

22 мая Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.

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