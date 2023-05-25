ВСУ могут восстать против президента Украины Владимира Зеленского после разрушения мифа крепости Артёмовска (Бахмута). Об этом пишет издание Advance.

«Чтобы придать своей легенде осмысленность, Зеленскому пришлось сотворить из Артёмовска миф. И ему это удалось, так что даже образованные политики на Западе, как малые дети, поверили в сказки о каком-то «непреодолимом сопротивлении», — цитирует РИА Новости статью.

Автор материала отмечает, что ВС России разрушили этот миф.

«Киеву придётся выложить все карты на стол, если их у него достаточно», — говорится в статье.

При этом автор подчёркивает, что «украинские войска, которые много месяцев кормят мифом о непреодолимом сопротивлении «крепости Артёмовска», могут взбунтоваться против нынешних политических властей».

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин выразил мнение, что ВС Украины с большой долей вероятности попробуют вернуть Артёмовск.

При этом Гагин отметил, что успешность этой попытки — «большой вопрос», так как не только весь город, но и все дороги контролируются артиллерией и авиацией российской армии.

Также подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ вынужденно оставили ряд своих опорных пунктов в районе Артёмовска из-за ударов ВС России.