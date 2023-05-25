Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны: ВС России уничтожили до 65 украинских военных на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
В Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили до 65 военных ВСУ на Краснолиманском направлении.
Минобороны: ВС России уничтожили до 65 украинских военных на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

В сводке ведомства сказано, что ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР, Райгородка и Червоная Диброва ЛНР.

«Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», — сообщили в ведомстве.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ занимаются обустройством новых позиций и укреплением уже имеющихся на Краснолиманском направлении.

По его словам, в пункты временной дислокации ВСУ прибывают автомобили со стройматериалами и инженерная техника.

20 мая в Минобороны России сообщили, что авиация и артиллерия группировки войск «Центр» за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении более 60 военных ВСУ и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить