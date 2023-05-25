Минобороны: ВС России уничтожили до 65 украинских военных на Краснолиманском направлении

В Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили до 65 военных ВСУ на Краснолиманском направлении.

В сводке ведомства сказано, что ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР, Райгородка и Червоная Диброва ЛНР.

«Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», — сообщили в ведомстве.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ занимаются обустройством новых позиций и укреплением уже имеющихся на Краснолиманском направлении.

По его словам, в пункты временной дислокации ВСУ прибывают автомобили со стройматериалами и инженерная техника.

20 мая в Минобороны России сообщили, что авиация и артиллерия группировки войск «Центр» за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении более 60 военных ВСУ и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».