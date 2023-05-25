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Минобороны: свыше 90% военных, получивших увечья в СВО, возвращаются на службу

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Заместитель начальника Главного военно-медицинского управления российского Минобороны, генерал-майор медицинской службы Александр Серговенцев сообщил, что более 90% российских военнослужащих, получивших увечья в зоне СВО, возвращаются на военную службу после протезирования и социальной реабилитации.

«Всем военнослужащим, изъявившим желание продолжить военную службу после протезирования, а это более 90% из всех ампутантов, проводятся мероприятия социальной реабилитации и адаптации», — цитирует его ТАСС.

Серговенцев уточнил, что в рамках реализации программы социальной реабилитации и адаптации 626 военнослужащих прошли обучение в медицинских центрах, 610 из них назначены на воинские должности в 82 субъектах России.

9 мая в Министерстве обороны России рассказали о героических поступках российских военнослужащих в ходе спецоперации.

Российский президент Владимир Путин заявил, что страна гордится мужеством участников СВО и стойкостью специалистов, налаживающих мирную жизнь в новых регионах.

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