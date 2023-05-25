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Замглавы МИД Галузин: контроль над ядерным оружием в Белоруссии остаётся у России

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Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Белоруссия присоединилась к ДНЯО в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, передача контроля над ядерными вооружениями от российской стороны к белорусской не происходит. Он отметил, что всё соответствует международно-правовым обязательствам.
Замглавы МИД Галузин: контроль над ядерным оружием в Белоруссии остаётся у России
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

По его словам, в части соблюдения Будапештского меморандума никаких противоречий также нет.

Как пишет РИА Новости, высказываясь в целом, Михаил Галузин отметил, что «меры по обеспечению безопасности Союзного государства, принимаемые Россией и Белоруссией в военно-ядерной сфере, являются вынужденной реакцией на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых параметрах европейской безопасности».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ответные меры Москвы и Минска в военно-ядерной сфере не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.

25 мая главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.

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