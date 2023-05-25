Замглавы МИД Галузин: контроль над ядерным оружием в Белоруссии остаётся у России
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По его словам, в части соблюдения Будапештского меморандума никаких противоречий также нет.
Как пишет РИА Новости, высказываясь в целом, Михаил Галузин отметил, что «меры по обеспечению безопасности Союзного государства, принимаемые Россией и Белоруссией в военно-ядерной сфере, являются вынужденной реакцией на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых параметрах европейской безопасности».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ответные меры Москвы и Минска в военно-ядерной сфере не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.
25 мая главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы, определяющие содержание нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.