Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: F-16 не помогут Киеву получить преимущество над Россией

Поставки истребителей F-16 не смогут повлиять на обстановку на Украине.

Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Слишком поздно, у русских теперь есть возможность, переместившись за Артёмовск (Бахмут), занять остальную часть Украины в верховьях реки и затем сказать: хорошо, теперь вы готовы к добросовестным переговорам?» — цитирует его РИА Новости.

По его словам, США тем не менее намерены и дальше нагнетать конфликтную обстановку, в том числе и поставками Киеву более современного вооружения.

Ранее глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что ряд стран ЕС, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на истребителях F-16.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поставки F-16 Киеву новым этапом эскалации конфликта.