Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил о попытках Запада вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать миротворческую политику России.

Об этом глава российского оборонного ведомства сказал в ходе заседания совета министров обороны стран — участниц организации, проходящем в белорусской столице.

Министр отметил, что в настоящее время безопасность в Нагорном Карабахе поддерживают российские миротворцы.

«Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить своё присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику», — сказал Шойгу.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин 25 мая проведёт отдельные двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Затем пройдут трёхсторонние переговоры.