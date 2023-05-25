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Шойгу заявил о попытках Запада вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил о попытках Запада вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать миротворческую политику России.
Шойгу заявил о попытках Запада вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
  • РИА Новости

Об этом глава российского оборонного ведомства сказал в ходе заседания совета министров обороны стран — участниц организации, проходящем в белорусской столице.

Министр отметил, что в настоящее время безопасность в Нагорном Карабахе поддерживают российские миротворцы. 

«Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить своё присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику», — сказал Шойгу. 

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин 25 мая проведёт отдельные двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Затем пройдут трёхсторонние переговоры.

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