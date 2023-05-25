ВС России уничтожили САУ «Гвоздика» и миномётный расчёт на Херсонском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщили в экстренных службах региона.
«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Ульяновка уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Также в районе населённого пункта Садовое был уничтожен 120-мм миномёт с расчётом и боекомплектом.
Ранее российские войска ударили «Солнцепёками» по опорным пунктам ВСУ в районе Первомайского.
Также сообщалось, что группировка войск «Центр» отбила атаки ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции на торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.