Российские военные уничтожили за сутки на Херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 120-мм миномёт с расчётом.

Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Ульяновка уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Также в районе населённого пункта Садовое был уничтожен 120-мм миномёт с расчётом и боекомплектом.

Ранее российские войска ударили «Солнцепёками» по опорным пунктам ВСУ в районе Первомайского.

Также сообщалось, что группировка войск «Центр» отбила атаки ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции на торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР.