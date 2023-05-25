Число наёмников на правобережье Днепра в Херсонской области достигло 500 человек — иностранцы числятся в «Кавказском легионе», «Батальоне имени Шейха Мансура» и «Грузинском легионе».

«В мае на подконтрольной ВСУ части территории Херсонской области значительно возросло число иностранных наёмников... В Херсоне на данный момент находятся до 100 наёмников, в Чернобаевке — 100, и 300 иностранных боевиков разместились в прибрежных сёлах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны», — заявил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, иностранцы размещаются в частных домах, которые конфискуют у местных жителей, группами до 10 человек.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о прибытии в пункт ВСУ на Купянском направлении англоязычных боевиков.

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник отметил, что поток наёмников из Польши, Прибалтики и восточноевропейских стран иссякает, так как многие из них, отправившись на Украину, вернулись лишь в гробах.