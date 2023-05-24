Девушка-тракторист из Башкирии рассказала о волонтёрстве и помощи бойцам СВО

Трактористка Анастасия Константинова рассказала RT, как стала волонтёром. Девушка из Башкирии вместе с односельчанами засадила целое поле картошки для бойцов СВО и посылает им посылки с нужными вещами.

Константинова родом из маленькой деревушки Михайловки. Она выпускница педагогического колледжа, но после учёбы решила вернуться на малую родину, на ферму к отцу.

«Мне папа говорит: «Помогать надо!», а я говорю: «Так научи на тракторе ездить — буду помогать». Схватила всё очень быстро, потом на права выучилась, он даже и не знал», — рассказала девушка RT.

Когда началась СВО, она списалась с молодым односельчанином, который ушёл добровольцем, — узнать, чем помочь. Он прислал список нужных лекарств.

«Съездила купила, отправила. На Новый год мы каждому из наших парней из района собирали посылку. Потом сети плели, блиндажные свечи делали. Вчера вот 25 соток картошки посадили — осенью отправим. Зачем мне это нужно? У нас из деревни много ребят уехали, помочь им всем хочу, раз они там, а я здесь», — отметила она.

Ранее волонтёр из Татарстана рассказал, как подготовил медицинский взвод для участия в СВО.