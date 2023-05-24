Жапаров призвал изучить возможность создания в ЕАЭС института бизнес-омбудсмена
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии II Евразийского экономического форума.
Как отметил киргизский лидер, защита интересов бизнеса, а также его поддержка со стороны властей представляет собой приоритетную задачу во всех странах ЕАЭС.
«В этом плане полагаю необходимым проработать вопрос целесообразности учреждения института бизнес-омбудсмена», — сказал он.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведёт к созданию крупнейшего объединения.