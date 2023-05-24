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Жапаров призвал изучить возможность создания в ЕАЭС института бизнес-омбудсмена

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Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил рассмотреть возможность создания института бизнес-омбудсмена в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Жапаров призвал изучить возможность создания в ЕАЭС института бизнес-омбудсмена
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии II Евразийского экономического форума.

Как отметил киргизский лидер, защита интересов бизнеса, а также его поддержка со стороны властей представляет собой приоритетную задачу во всех странах ЕАЭС.

«В этом плане полагаю необходимым проработать вопрос целесообразности учреждения института бизнес-омбудсмена», — сказал он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведёт к созданию крупнейшего объединения.

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