Жапаров призвал изучить возможность создания в ЕАЭС института бизнес-омбудсмена

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил рассмотреть возможность создания института бизнес-омбудсмена в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии II Евразийского экономического форума.

Как отметил киргизский лидер, защита интересов бизнеса, а также его поддержка со стороны властей представляет собой приоритетную задачу во всех странах ЕАЭС.

«В этом плане полагаю необходимым проработать вопрос целесообразности учреждения института бизнес-омбудсмена», — сказал он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС приведёт к созданию крупнейшего объединения.