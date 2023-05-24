Пашинян заявил, что Армения ведёт переговоры о строительстве новой АЭС с Россией и США

Армения ведёт параллельные переговоры о строительстве новой АЭС как с Россией, так и с США, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Об этом он сказал на заседании парламента.

«Не секрет, что в наш план входит вопрос развития ядерного потенциала Армении, и вы знаете, что у нашей существующей атомной электростанции есть срок эксплуатации. И сейчас мы ведём очень активные переговоры с несколькими партнёрами по строительству новой АЭС. Мы ведём такие переговоры с Россией, Соединёнными Штатами Америки и третьими странами», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Политик предложил рассмотреть, какие варианты для Еревана более выгодны в экономическом плане.

В ближайшее время армянская делегация в США ознакомится с возможностями модульных реакторов. По его словам, американские ядерные реакторы дадут возможность возводить модули мощностью до 300 мегаватт, постепенно наращивая возможности.

В июле прошлого года Пашинян обсудил с генеральным директором российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым возможность строительства в республике новой АЭС.