Пашинян обсудил с главой «Росатома» возможность строительства в Армении новой АЭС

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с генеральным директором российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым возможность строительства в республике новой АЭС.
Пашинян обсудил с главой «Росатома» возможность строительства в Армении новой АЭС
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

«Собеседники обсудили вопросы дальнейшей эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС, возможность строительства новой атомной электростанции в Армении, затронули вопросы развития атомной энергетики, а также сотрудничества в области возобновляемой энергетики», — говорится в заявлении.

Пашинян отметил, что армяно-российское сотрудничество в сфере энергетики имеет насыщенную повестку, а «Росатом» является основным партнёром правительства Армении в сфере атомной энергетики.

Ранее Лихачёв заявил, что «Росатом» способен построить десятки энергоблоков АЭС за рубежом и в России.

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