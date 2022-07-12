Пашинян обсудил с главой «Росатома» возможность строительства в Армении новой АЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с генеральным директором российской госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым возможность строительства в республике новой АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

«Собеседники обсудили вопросы дальнейшей эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС, возможность строительства новой атомной электростанции в Армении, затронули вопросы развития атомной энергетики, а также сотрудничества в области возобновляемой энергетики», — говорится в заявлении.

Пашинян отметил, что армяно-российское сотрудничество в сфере энергетики имеет насыщенную повестку, а «Росатом» является основным партнёром правительства Армении в сфере атомной энергетики.

Ранее Лихачёв заявил, что «Росатом» способен построить десятки энергоблоков АЭС за рубежом и в России.