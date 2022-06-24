Лихачёв: «Росатом» способен построить десятки энергоблоков АЭС за рубежом и в России
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«У нас огромная потребность в кадрах. Весь этот шелест ветра про какие-то там закрытия проектов «Росатома» в мире ничего не значит. Нам блоков 40 надо будет построить в ближайшие 15 лет. По тысяче человек на блок — нам 40 тыс. специалистов надо», — цитирует его ТАСС.
У корпорации «сейчас 20% атомной генерации», отметил он.
«Владимир Владимирович [Путин] говорит, что 20 мало, давайте 25 минимум. Это нам надо ещё блоков 20 построить, и это я не считаю плавучие станции, небольшие… Понимаете, какие объёмы кадров в России и за рубежом?» — сказал Лихачёв.
Как уточнили в пресс-службе «Росатома», в настоящее время госкорпорация строит 34 энергоблока, они находятся на разных стадиях строительства.
Ранее в Минэнерго Турции анонсировали запуск первого энергоблока АЭС «Аккую», строящейся российской госкорпорацией «Росатом», в 2023 году.
Также в апреле корпус реактора был установлен в проектное положение на третьем энергоблоке АЭС «Куданкулам» в Индии.
Кроме того, в Российско-киргизском фонде развития сообщили о планах «Росатома Центральная Азия» построить в Киргизии несколько малых ГЭС.