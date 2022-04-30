«Росатом»: корпус ядерного реактора установили на энергоблоке АЭС «Куданкулам» в Индии

Корпус реактора установлен в проектное положение на третьем энергоблоке АЭС «Куданкулам» в Индии, сообщает «Росатом».

«Монтаж корпуса реактора является ключевым событием в рамках сооружения третьего энергоблока второй очереди АЭС «Куданкулам», открывающим дальнейший фронт работ по монтажу оборудования реакторной установки и позволяющим ускорить ход строительства», — пояснили в госкорпорации.

«Росатом» подчеркнул, что впервые при сооружении АЭС индийский заказчик провёл монтаж корпуса реактора методом Open Top — эта технология позволяет «существенно сократить сроки реализации проекта за счёт оптимизации и уменьшения времени и количества монтажных операций».

Общий вес корпуса реактора составляет 327 т.

Как ранее отмечал российский вице-премьер Александр Новак, Россия рассчитывает продолжить сотрудничество в области мирного атома с Индией, в частности по строительству энергоблоков АЭС на площадке «Куданкулам».