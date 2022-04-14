«Росатом» анонсировал строительство нескольких малых ГЭС в Киргизии

В Российско-киргизском фонде развития (РКФР) сообщили о планах «Росатома Центральная Азия» построить в Киргизии несколько малых ГЭС.

Отмечается, что РКФР выделил на строительство малой ГЭС «Лейлек» льготный кредит в размере $5,6 млн.

«Проект разработан ТОО «Росатом Центральная Азия», которое планирует построить в КР несколько малых ГЭС. Оно же выступит основным поставщиком оборудования для ГЭС «Лейлек», — говорится в заявлении фонда.

Уточняется, что реализацией займётся ОсОО «Кыргыз Каганат». Строительство началось в марте 2022 года и планируется завершить в марте 2023 года.

Президент России Владимир Путин ранее направил президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Путин подчеркнул, что Москва и Бишкек эффективно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.