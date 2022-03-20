Путин поздравил президента Киргизии с 30-летием установления дипотношений между странами

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Президент России Владимир Путин направил президенту Киргизской Республики Садыру Жапарову поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Путин поздравил президента Киргизии с 30-летием установления дипотношений между странами
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшее время российско-киргизские связи вышли на уровень стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в телеграмме. 

Путин подчеркнул, что Москва и Бишкек эффективно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних отношений на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности», — добавляется в обращении.

Ранее Жапаров в ходе разговора с Путиным поддержал действия России по защите Донбасса.

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