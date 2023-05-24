Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала международное сообщество срочно принять меры для пресечения бизнеса «чёрных трансплантологов» на Украине.

Она назвала признанным и доказанным фактом наличие «чёрной трансплантологии» на Украине. По её словам, это бизнес в зонах вооружённых конфликтов, который приносит большую прибыль тем, кто им занимается.

По её словам, такой страшный кровавый бизнес не может существовать без покровительства на самом высоком государственном уровне.

«Данные об изъятии органов на Украине в наши дни представляются вполне заслуживающими внимания и требующими срочных международных усилий по мониторингу и принятию соответствующих мер», — сказала Захарова в ходе брифинга.

В декабре полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв сообщал, что известные ещё с 2014 года «чёрные трансплантологи», которые занимаются изъятием органов убитых украинских военных, прибыли в район Артёмовска.

Позже стало известно, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф тайно изымают органы бойцов армии Украины в Херсоне.