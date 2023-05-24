Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Представитель МИД Захарова призвала пресечь бизнес чёрных трансплантологов на Украине

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала международное сообщество срочно принять меры для пресечения бизнеса «чёрных трансплантологов» на Украине.
Представитель МИД Захарова призвала пресечь бизнес чёрных трансплантологов на Украине
  • globallookpress.com

Она назвала признанным и доказанным фактом наличие «чёрной трансплантологии» на Украине. По её словам, это бизнес в зонах вооружённых конфликтов, который приносит большую прибыль тем, кто им занимается. 

По её словам, такой страшный кровавый бизнес не может существовать без покровительства на самом высоком государственном уровне. 

«Данные об изъятии органов на Украине в наши дни представляются вполне заслуживающими внимания и требующими срочных международных усилий по мониторингу и принятию соответствующих мер», — сказала Захарова в ходе брифинга.

В декабре полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв сообщал, что известные ещё с 2014 года «чёрные трансплантологи», которые занимаются изъятием органов убитых украинских военных, прибыли в район Артёмовска.

Позже стало известно, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф тайно изымают органы бойцов армии Украины в Херсоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить