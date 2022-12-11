В ЛНР заявили о прибытии под Артёмовск «чёрных трансплантологов»
По его словам, под Артёмовск прибыла «небезызвестная Элизабет Дебрю».
Он отметил, что сопровождающие Дебрю Джон Уэсли, Эндрю Мильбурн и Генри Розельфельд якобы являются участниками ЧВК «Моцарт».
«На самом же деле эти люди засветились еще в 2014-2015 году, когда шли ожесточённые бои на территории Донбасса, они засветились как чёрные трансплантологи», — цитирует РИА Новости Киселёва.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск из-за сложной обстановки на этом участке фронта в Донбассе.