Известные ещё с 2014 года «чёрные трансплантологи», которые занимаются изъятием органов убитых украинских военных, в район Артёмовска, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв.

По его словам, под Артёмовск прибыла «небезызвестная Элизабет Дебрю».

Он отметил, что сопровождающие Дебрю Джон Уэсли, Эндрю Мильбурн и Генри Розельфельд якобы являются участниками ЧВК «Моцарт».

«На самом же деле эти люди засветились еще в 2014-2015 году, когда шли ожесточённые бои на территории Донбасса, они засветились как чёрные трансплантологи», — цитирует РИА Новости Киселёва.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что иностранные наёмники стали отказываться ехать в Артёмовск из-за сложной обстановки на этом участке фронта в Донбассе.