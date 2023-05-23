РИА Новости: украинская медслужба в Херсоне тайно изымает органы из тел бойцов ВСУ
«В ходе общения со своей связью из числа медперсонала военного госпиталя в Херсоне установлено, что в медучреждении находятся сотрудники «Медицины катастроф», контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что после изъятия органов тела военнослужащих сжигают в крематории, а родственникам выдаются справки о пропаже без вести.
В декабре полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв сообщал, что известные ещё с 2014 года «чёрные трансплантологи», которые занимаются изъятием органов убитых украинских военных, прибыли в район Артёмовска.