Лукашенко прокомментировал слухи о болезни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предположения в интернете о его болезни, заявил, что умирать не собирается.

Как сообщает БЕЛТА, он заявил, что по всем направлениям на совещании по развитию системы здравоохранения в стране он дал указания и чиновники должны начать выполнять их, а не надеяться, что он скончается из-за тиражируемой в СМИ якобы имеющейся у него болезни.

«А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь... Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что данное заболевание «лечится три дня», но из-за плотного графика ему не удалось восстановиться, в связи с чем «всё это накопилось».

«Поэтому умирать я не собираюсь, ребята», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что 24 мая у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве.