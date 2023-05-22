Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным 24 мая в Москве

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в среду, 24 мая, у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным 24 мая в Москве
  • globallookpress.com

Об этом, как пишет агентство БЕЛТА, белорусский лидер сказал в ходе беседы с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым.

Лукашенко рассказал, что белорусское правительство указывает на отсутствие проблем в двусторонних отношениях с Россией.

Однако он отметил, что иногда возникают некоторые проблемы.

«Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», — сказал Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва чрезвычайно признательна Лукашенко за то, что он нашёл возможность приехать на парад Победы в Москву 9 Мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить