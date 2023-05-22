Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным 24 мая в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в среду, 24 мая, у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Об этом, как пишет агентство БЕЛТА, белорусский лидер сказал в ходе беседы с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым.

Лукашенко рассказал, что белорусское правительство указывает на отсутствие проблем в двусторонних отношениях с Россией.

Однако он отметил, что иногда возникают некоторые проблемы.

«Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», — сказал Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва чрезвычайно признательна Лукашенко за то, что он нашёл возможность приехать на парад Победы в Москву 9 Мая.