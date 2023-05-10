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В Кремле выразили признательность Лукашенко за его приезд на парад Победы в Москву

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Москва чрезвычайно признательна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за то, что он нашёл возможность приехать на парад Победы в Москву 9 Мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле выразили признательность Лукашенко за его приезд на парад Победы в Москву
  • РИА Новости

«Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы, и мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашёл такую возможность», — сказал представитель Кремля журналистам.

Президент России Владимир Путин во время выступления на параде отметил благодарное отношение лидеров стран Содружества Независимых Государств к подвигу предков.

На параде присутствовали лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.

Также 9 Мая Александр Лукашенко вместе с сыновьями возложил венок и цветы к монументу Победы в центре Минска.

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