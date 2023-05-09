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Президент Белоруссии Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыновьями возложил венок и цветы к монументу Победы в центре Минска.
Президент Белоруссии Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в этом году, в отличие от предыдущих лет, Лукашенко не стал выступать перед собравшимися на площади с речью по случаю Дня Победы, а вместо этого заслушал небольшой доклад министра обороны Виктора Хренина о ситуации вокруг республики.

9 мая Лукашенко также присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве.

На параде также были лидеры Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.

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