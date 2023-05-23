Пушилин водрузил флаг ДНР над одним из уцелевших административных зданий в Артёмовске

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин водрузил флаг республики над одним из уцелевших административных зданий Артёмовска.

«Российский флаг над Артёмовском уже был водружён ранее, сегодня съездил в освобождённый город и чтобы вывесить флаг Донецкой Народной Республики, и ещё раз осмотреть населённый пункт для понимания первоочередных мер», — написал он в Telegram.

Пушилин добавил, что Артёмовск будут восстанавливать.

Он в ходе своего визита в Артёмовск также заявил, что после освобождения города открывается новый плацдарм на Краматорск, Константиновку и Славянск.

Врио главы ДНР добавил, что выстраивание планов по взятию этих населённых пунктов является прерогативой военного ведомства и «никто сейчас об этом не расскажет».

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью RT, что США должны компенсировать России восстановление Артёмовска и Мариуполя в ДНР.