Пушилин водрузил флаг ДНР над одним из уцелевших административных зданий в Артёмовске
- © Пушилин Д.В. / Telegram
«Российский флаг над Артёмовском уже был водружён ранее, сегодня съездил в освобождённый город и чтобы вывесить флаг Донецкой Народной Республики, и ещё раз осмотреть населённый пункт для понимания первоочередных мер», — написал он в Telegram.
Пушилин добавил, что Артёмовск будут восстанавливать.
Он в ходе своего визита в Артёмовск также заявил, что после освобождения города открывается новый плацдарм на Краматорск, Константиновку и Славянск.
Врио главы ДНР добавил, что выстраивание планов по взятию этих населённых пунктов является прерогативой военного ведомства и «никто сейчас об этом не расскажет».
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью RT, что США должны компенсировать России восстановление Артёмовска и Мариуполя в ДНР.