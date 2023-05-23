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Пушилин: после Артёмовска открывается плацдарм на Краматорск, Константиновку и Славянск

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе своего визита в Артёмовск заявил, что после освобождения города открывается новый плацдарм на Краматорск, Константиновку и Славянск.
Пушилин: после Артёмовска открывается плацдарм на Краматорск, Константиновку и Славянск
  • © РИА Новости / Иван Родионов

«Мы видим, что плацдарм (открывается. — RT) на Краматорск, до которого рукой подать, плацдарм на Константиновку и плацдарм на Славянск», — сообщил он в Telegram.

Пушилин добавил, что выстраивание планов по взятию этих населённых пунктов является прерогативой военного ведомства и «никто сейчас об этом не расскажет».

Освобождённый Артёмовск будет восстанавливаться, отметил он.

Ранее врио главы ДНР сообщил, что ВС России в ходе спецоперации предстоит освободить посёлок Нью-Йорк.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью RT, что США должны компенсировать России восстановление Артёмовска и Мариуполя в ДНР.

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